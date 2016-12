kabel eins 10:20 bis 11:10 Krimiserie Castle Wettlauf gegen die Zeit USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Lehrerin Kim Tolbert wurde vor 15 Jahren brutal erschlagen. Ihr damals 15-jähriger Nachbar Frank Henson wurde am Tatort festgenommen und soll in drei Tagen hingerichtet werden. Castles Tochter Alexis hat den Fall während ihres Studiums überprüft und glaubt fest an Franks Unschuld. Sie bittet ihren Vater, sich der Sache anzunehmen. Der Schriftsteller entdeckt bald Unstimmigkeiten und macht sich mit Beckett und ihrem Team unter Zeitdruck auf die Suche nach dem wahren Täter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) James Carpinello (Frank Henson) Originaltitel: Castle Regie: Paul Holahan Drehbuch: Marc Dube, Andrew W. Marlowe Kamera: James L. Carter Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 6

