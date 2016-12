kabel eins 07:25 bis 08:25 Krimiserie Quincy Die Kette USA 1982 2016-12-27 05:35 16:9 HDTV Merken Vicky geht spazieren, als sie Zeugin eines Verbrechens wird. Die Polizei glaubt ihr allerdings nicht, da sie weder eine Leiche am Tatort findet, noch dem vermeintlichen Mörder etwas anhaben können. Vickys Psychologin fragt daraufhin Quincy, ob dieser in dem Fall ermitteln kann, denn Vicky denkt mittlerweile schon an Selbstmord. Erst einige Tage später hat der Gerichtsmediziner eine Leiche auf dem Tisch, die zu der Beschreibung passt. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Dixie Carter (Dr. Alicia Ranier) Jonathan Frakes (Leon Bohannon) Paul Carr (Richard McGuire) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Bob Bender Drehbuch: Michael Braverman Kamera: Frank R. Hale Musik: William Broughton Altersempfehlung: ab 6

