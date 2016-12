kabel eins 05:30 bis 06:20 Krimiserie Quincy Folgenschwerer Irrtum USA 1982 HDTV Merken Walter McCowan liegt mit einer Venenentzündung im Krankenhaus. Er bekommt eine Infusion mit Heparin, doch schon in der Nacht klagt er über Schmerzen in der Brust. Der Krankenschwester Lynne fällt auf, dass der Tropf abgestellt wurde; ruhigen Gewissens stellt sie ihn jedoch wieder an. Als McCowan stirbt, wird Lynne suspendiert. Schon bald stellt Quincy fest, dass Lynne an dem Tod des Mannes keine Schuld trifft ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Georgann Johnson (Lynn Buchanan) Patricia Smith (Maggie) James Karen (Dr. Tom Pierce) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Bill Cairncross Drehbuch: Gene Church, E. Paul Edwards Kamera: Frank R. Hale Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 6

