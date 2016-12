Disney Channel 22:55 bis 23:25 Comedyserie Die Nanny Verloren im Schneesturm USA 1998 Stereo HDTV Merken Hanukkah steht vor der Tür, und Fran freut sich darauf, den ersten der acht Festtage gemeinsam mit der Familie zu verbringen. Maxwell macht ihr aber einen Strich durch die Rechnung, als er zu einer Geschäftsreise nach Boston fährt und sogar Grace mitnimmt. Unterwegs erinnert er sich jedoch an all die Weihnachtsfeste, die sein eigener Vater versäumt hat und beschließt, umzukehren. Wenn da bloß kein Schneesturm wäre ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Sheffield) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C.C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Peter Marc Jacobson Drehbuch: Ivan Menchell Kamera: Robert F. Liu Musik: Timothy Thompson