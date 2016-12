SAT.1 Gold 12:55 bis 13:25 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Mammie Go Home USA 1967 2016-12-25 09:15 Merken Unerwartet taucht Tonys Mutter auf - und Jeannie ist alles andere als begeistert von diesem Überraschungsbesuch, denn die alte Dame hat alles Mögliche an Tonys Haushalt auszusetzen. Deshalb beschließt sie auch zu Jeannies Entsetzen, für immer bei Tony zu bleiben. Keine Frage, Jeannie will das um jeden Preis verhindern, und dafür lässt sie sich so einiges einfallen. Doch ihre Streiche haben nicht den gewünschten Effekt - irgendwie gehen sie immer positiv für Tonys Mama aus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Claudio Guzmán Drehbuch: Marlene Fanta Shyer Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Hugo Montenegro