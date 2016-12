SAT.1 Gold 11:40 bis 12:30 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Ein schwarzer Tag in Cabot Cove USA 1993 Merken Sheriff Metzger erhält Drohbriefe und kann nur knapp einem Attentat entgehen. Der neu eröffnete Spielclub in der Stadt ist ihm ein Dorn im Auge, aber immer wenn eine Razzia durchgeführt wird, können die Beamten nichts finden - irgendjemand warnt den Besitzer vor. Als Jessica nach langer Abwesenheit wieder in Cabot Cove ist, stellt sie fest, dass ihr Buchhalter ihr Konto geplündert hat. Doch damit nicht genug: Kurz darauf wird ein Toter gefunden. Ein neuer Fall für Jessica ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Ron Masak (Sheriff Metzger) Richard Beymer (Lou Keramides) Matthew Flint (Dep. Ethan Loomis) Wings Hauser (Sam Bennett) Louis Herthum (Deputy Andy Broom) Adam Trese (Chad Macinoy) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Pullen Shaw Drehbuch: Robert Van Scoyk Kamera: Ron Vargas Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 6