SAT.1 Gold 10:45 bis 11:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Mord im Land der Feen USA 1993 Merken Jessica besucht ihre Freundin Fiona Delaney Griffith in Irland, deren Ehemann Robert vor Kurzem ums Leben gekommen ist. William Mahffy, ein Freund des Verstorbenen, ist davon überzeugt, dass es sich um Mord handelt. Jessica erfährt, dass die Weberei der Familie finanzielle Probleme hat. Sean Griffith möchte daher den Firmensitz verlegen. Aber auch Ambrose Griffith erhebt Anspruch auf das Erbe. Als Ambrose erwürgt aufgefunden wird, beginnt Jessica, nach dem Mörder zu suchen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Fionnula Flanagan (Fiona Delaney Griffith) Gordon Currie (Sean Griffith) Andrew Robinson (Ambrose Griffith) Cyril O'Reilly (Patrick Griffith) Dakin Matthews (Dennis Moylan) Donnelly Rhodes (William Mahaffy) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Pullen Shaw Drehbuch: Bruce Lansbury Kamera: Ron Vargas Musik: Bruce Babcock Altersempfehlung: ab 6