SAT.1 Gold 09:50 bis 10:45 Familiensaga Falcon Crest Heimlichkeiten USA 1989 Merken Ben ist überglücklich, dass seine Mutter Anna ins Tuscany Valley zurückgekehrt ist. Doch Nick fürchtet, dass sein Schwiegervater Ben nach Italien bringen will - und bittet Anna, so schnell wie möglich wieder abzureisen. Lance gerät unterdessen in eine heikle Situation: Sowohl Pilar als auch Cookie haben überraschende Neuigkeiten für ihn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) David Selby (Richard Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) David Beecroft (Nick Agretti) Susan Sullivan (Maggie Channing) Margaret Ladd (Emma Channing) Chao Li Chi (Chao-Li) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Nicholas Sgarro Drehbuch: Reno Down, Michael Filerman Kamera: Ken Peach jr. Musik: Peter T. Myers Altersempfehlung: ab 6