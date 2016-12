SAT.1 Gold 02:35 bis 03:20 Show Richterin Barbara Salesch D 2007 Merken Kurz vor einer lebensgefährlichen Operation holt Björn zu einem Rundumschlag aus: Er verschickt an seinen ehemaligen Chef Gerd und auch an seine Ex-Frau Ricarda ein Hassvideo. Kurze Zeit später ist Gerd tot - erschossen, genau wie im Video angekündigt. Hat Björn seine Drohung wahrgemacht oder steckt jemand aus Gerds Familie dahinter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richterin Barbara Salesch

