ZDF neo 12:10 bis 12:55 Krimiserie Küstenwache Folge: 191 Verraten und verkauft D 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Nacht ist schon hereingebrochen und das Ehepaar Ventlandt befindet sich noch immer auf hoher See. Karsten Ventlandt ist zuversichtlich, in absehbarer Zeit Neustadt zu erreichen. Doch dann gibt es einen Stromausfall. Martina Ventlandt greift nach einer Signalrakete. Plötzlich ist ein unheimliches Rauschen zu hören. Im Schein der Signalrakete taucht eine schwarze Wand vor dem Segelboot auf. Dann wird die Yacht von einem Frachter überrollt. Am nächsten Morgen wird die Küstenwache auf Trümmerteile in der Ostsee aufmerksam gemacht. Die Crew der "Albatros II" eilt zu dem Fundort. Karsten Ventlandt konnte sich an einem Wrackteil über die Nacht retten, doch Martina bleibt vermisst. Kapitän Ehlers ordnet eine großräumige Suchaktion an. Zugleich werden die Wrackteile kriminaltechnisch untersucht. Zwar klingt Ventlandts Schilderung des Unfalls äußerst kurios, doch es stellt sich heraus, dass die Yacht tatsächlich von einem anderen Schiff überfahren wurde. Anhand ihrer letzten Position ermittelt die Küstenwache die "MS Melina". Am Bug des Frachters werden Lackspuren gesichert. Wie sich herausstellt, ist der Kapitän der "MS Melina", Hein Andersson, ein alter Bekannter von Polizeirat Gruber. Andersson behauptet, nichts von einem Unfall bemerkt zu haben, doch Gruber kann das nicht glauben. Kapitän Ehlers beobachtet beunruhigt, wie sich sein Vorgesetzter immer mehr in diesen Fall hineinsteigert. Dann wird die Leiche von Martina Ventlandt geborgen. Saskia Berg übernimmt die schwere Aufgabe, Karsten Ventlandt die Todesnachricht zu überbringen. Zur gleichen Zeit bestätigen die kriminaltechnischen Untersuchungen, dass die "MS Melina" das Segelboot tatsächlich überrollt hat. Gruber ermittelt auf eigene Faust und beschwört somit einen Konflikt mit Kapitän Ehlers herauf. Verbindet Gruber und Hein Andersson ein dunkles Geheimnis? Der Polizeirat weigert sich, darüber zu reden. Ehlers muss sein Team anweisen, Nachforschungen anzustellen. Gruber und Andersson waren vor rund 30 Jahren zu DDR-Zeiten beide bei der Grenzbrigade Küste. Was ist damals vorgefallen - und was hat der damalige Vorfall mit dem aktuellen Fall zu tun? Als Karsten Ventlandt von der vermeintlich langjährigen Freundschaft zwischen Andersson und Gruber erfährt und daraufhin befürchtet, dass Andersson nicht seiner gerechten Strafe zugeführt werden könnte, spitzt sich die Lage immer mehr zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Sabine Petzl (Saskia Berg) Annekathrin Bach (Leonie Stern) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Michael Kind (Hermann Gruber) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Max Florian Hoppe (Benjamin "Ben" Asmus) Originaltitel: Küstenwache Regie: Frauke Thielecke Drehbuch: Christoph Callenberg Kamera: Christian Klopp Musik: Carsten Rocker