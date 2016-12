ZDF neo 10:40 bis 11:25 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 14 Ohne Vorwarnung D 1999 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Rettungsflieger trauen ihren Augen kaum, als am Morgen Marens Familie in Gestalt von Mutter Schmitzke, Schwester Kerstin und deren Kindern im Rettungszentrum auftaucht. Maren, Alex, Thomas und Wollcke retten ein Mädchen, das vom Pferd gestürzt ist. Sie organisieren für einen kleinen Jungen, der Opfer eines Grillunfalls wurde, ein Verbrennungsbett. Und Maren und Thomas geraten aufgrund eines Schwelbrands selbst in Gefahr. Als Maren fix und fertig ins Rettungszentrum zurückkehrt, soll sie sich dort den geheimen Sorgen ihrer kleinen Schwester annehmen, ihrer Mutter Rede und Antwort stehen und nebenbei auch noch Alex mit ihrer neuen Liebe Anton bekannt machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brigitte Janner (Birgit Schmitzke) Andrea Lüdke (Kerstin) Frank Behnke (Anton Wollcke) Norbert Braun (Winfried Worms) Thea Frank (Anna Haller) Daniela Hoffmann (Frau Gärtner) Sophie Steiner (Gesa Haller) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Rolf Liccini Drehbuch: Rainer Berg, Jochim Scherf Kamera: Rolf Liccini Musik: Axel Donner

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:11

Seit 187 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:20 bis 11:10

Seit 45 Min. Seefahrer des Orients

Dokumentation

ARTE 10:25 bis 11:15

Seit 40 Min. Notruf Hafenkante

Krimiserie

ZDF 10:30 bis 11:15

Seit 35 Min.