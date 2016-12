ZDFinfo 08:15 bis 09:00 Dokumentation Auch Mensch! Polizisten in Extremsituationen Einsatz am Unfallort D 2011 Stereo 16:9 Live TV Merken Es ist eine besondere Belastung für die meisten Polizeibeamten: der Einsatz am Ort eines schweren Unfalls. ZDFinfo begleitet Polizisten bei diesen emotionalen Einsätzen. Brennpunkte sind die Stadtgebiete Köln und Leverkusen mit ihren insgesamt 15 viel befahrenen Autobahnen. In der etwas anderen Polizeireportage zeigt ZDFinfo unverblümt, welchen Herausforderungen sich Beamte stellen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auch Mensch! Polizisten in Extremsituationen

