Yakuza - Gangster und Wohltäter D 2013

Wer ihre Regeln nicht befolgt, wird bestraft oder eliminiert. Dennoch werden sie von vielen Japanern verehrt. Die Dokumentation folgt den Spuren der mächtigsten Yakuza-Bosse in Japan. Die Yakuza sehen sich heute als Nachfahren der in Japan verehrten Samurai. Seit Jahrhunderten nehmen sie die wertlosen und gescheiterten Existenzen der japanischen Gesellschaft bei sich auf, aber das hat seinen Preis.

Schauspieler: Genzou Mizuhara (Himself) Ken'Ichi Uetakas (Himself) Originaltitel: Yakuza - Gangster und Wohltäter Regie: Alexander Detig Drehbuch: Alexander Detig

