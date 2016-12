Silverline 23:55 bis 01:20 Thriller Operation Olympus USA, CDN 2013 20 40 60 80 100 Merken Der Ex-Marine Todd fristet ein langweiliges Leben als Deputy in einer Kleinstadt. Er kann den Tod seines besten Freundes, den er im Krieg verloren hat, nicht verarbeiten und ertränkt deshalb seinen Frust im Alkohol. Als sich der Präsident in der Stadt ankündigt, soll ausgerechnet Todd diesen begrüßen. Kurz vor der Ankunft des Politikers kommen drei Attentäter unter der Führung von Barren in die Stadt und nehmen die Familie des verstorbenen Freundes als Geiseln, denn von deren Haus aus hat man perfekte Sicht auf die Begrüßungsfeier. Nun ist Todd der Einzige, der sowohl den Präsidenten als auch die Geiseln schützen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Liotta (Deputy Todd Shaw) Erin Karpluk (Ellen) Dominic Purcell (Baron) Don Mackay (Pete) Cole Coker (Pidge) Tyron Leitso (Agent Wheeler) Michael Paré (Agent Benny Conklin) Originaltitel: Suddenly Regie: Uwe Boll Drehbuch: Raul Inglis Kamera: Brendan Uegama Musik: Stu Goldberg Altersempfehlung: ab 16