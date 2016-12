Silverline 08:00 bis 09:25 Komödie I Sell the Dead USA 2008 20 40 60 80 100 Merken Arthur Blake ist am Ende einer erfolgreichen Karriere im Irland des 18. Jahrhunderts angelangt. Augenblicklich sitzt er im Gefängnis und wird seinem Kompagnon Willie Grimes bald auf die Guillotine folgen. Vorher aber legt er noch die Beichte ab, schildert Pater Francis Duffy, wie alles kam. Wie er Leichenräuber wurde, über seinen finsteren Auftraggeber Dr. Vernon Quint, den blutigen Konkurrenzkampf mit der rivalisierenden Murphy-Gang und wie sich manch ausgegrabene Leiche als gar nicht so tot erwies. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic Monaghan (Arthur Blake) Ron Perlman (Father Duffy) Larry Fessenden (Willie Grimes) Angus Scrimm (Dr. Vernon Quint) John Speredakos (Cornelius Murphy) Eileen Colgan (Maisey O'Connell) Brenda Cooney (Fanny Bryers) Originaltitel: I Sell the Dead Regie: Glenn McQuaid Drehbuch: Glenn McQuaid Musik: Jeff Grace Altersempfehlung: ab 16

