MDR 20:15 bis 22:15 Show Weihnachten bei uns D 2016 2016-12-25 11:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken "Weihnachten bei uns" - das ist die große Show vor der Bescherung aus der Stadthalle in Chemnitz. Nationale und internationale Stars werden dabei sein, wenn Kim Fisher zum Klassiker im MDR-Weihnachtsprogramm einlädt. Bands wie Santiano, Karat oder der Brite Albert Hammond stehen in Chemnitz auf der Bühne. Passend zum Fest präsentiert der MDR KINDERCHOR auch in diesem Jahr ein ganz besonderes Stück zur Weihnachtszeit und zwar gemeinsam mit dem Shootingstar des Jahres: Wincent Weiss. Künstler wie Maite Kelly oder Oonagh sorgen für Weihnachtshits von A-Z und Comedian Matze Knop lässt es sich nicht nehmen, den Weihnachtsstress auf seine Art zu kommentieren. Große Namen des deutschen Fernsehens haben sich ebenfalls angekündigt: Jenny Jürgens erinnert gemeinsam mit Kim Fisher an ihren Vater, die Legende Udo Jürgens. Mit einer Weihnachtsgeschichte der besonderen Art verkürzt der Schauspieler Sky Du Mont die Wartezeit auf die Bescherung und für einige Zuschauer gibt's auch noch Weihnachtsüberraschungen oben drauf. Nehmen Sie sich eine kleine Auszeit vom Vorbereitungsstress. Lassen Sie sich verzaubern und überraschen. "Weihnachten bei uns" - weihnachtliche Unterhaltung für die ganze Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kim Fisher Gäste: Gäste: Santiano, Karat, Albert Hammond, Wincent Weiss, Maite Kelly, Oonagh, Matze Knop Originaltitel: Weihnachten bei uns