Das Zeichen der Musketiere I, F 1962 Untertitel 16:9 HDTV Der französische Adel hat sich gegen Ludwig XIII. und vor allem seinen Minister, Kardinal Richelieu, verschworen. Nun soll der tollkühne Musketier D'Artagnan als Beweis für die Rebellion drei der Anführer ausfindig machen. Als Zeichen will er mit seinem Degen ein "x" auf ihre Stirn ritzen. Sein Freund Porthos und die schöne Diana von Montserant stehen ihm bei dem gefährlichen Unterfangen furchtlos zur Seite. Frankreich 1632: Bei Linguadoca wurde der Aufstand des französischen Adels gegen König Ludwig XIII. blutig niedergeschlagen. Doch die Rebellen formieren sich neu, um sich des Königs und vor allem seines Ministers, des Kardinals Richelieu (Massimo Serato), zu entledigen. Sie werden von Königinmutter Maria von Medici und Ludwigs Bruder unterstützt. In dieser Situation bekommt der Musketier D'Artagnan (George Nader) im Namen des Königs von Kardinal Richelieu den Auftrag, als Beweis dieser Verschwörung drei der Anführer ausfindig zu machen. Er will sie mit einem "x" kennzeichnen, das er ihnen mit seinem Degen auf die Stirn ritzt. Unterstützung für diese gefährliche Mission bekommt d'Artagnan von seinem Freund und Musketier Porthos (Mario Petri) und von Diana (Alessandra Panaro), der Tochter des getöteten Herzogs von Montserant, der auf Seiten des Königs kämpfte. Ihr Onkel (Georges Marchal) indes gehört zu den Rebellen und versucht alles, um die dringend benötigten 10 Millionen in Gold aus Dianas Vermögen für die Söldnerarmee der Verschwörer zu erpressen. Um Diana einzuschüchtern, lässt er sie und ihre Vertraute Charlotte (Magali Noël ) auf die Festung Brianson bringen. Als D'Artagnan und Porthos auf der Suche nach den Frauen dort eintreffen, geraten sie in eine Versammlung der Verschwörer. Ein turbulenter Mantel- und Degenfilm aus der galanten, intriganten Zeit am französischen Hof, schwungvoll und witzig inszeniert. Zur spielfreudigen Darstellerriege gehören George Nader (Jerry-Cotton-Darsteller), Massimo Serato und Georges Marchal. Schauspieler: George Nader (D'Artagnan) Magali Noël (Carlotta) Georges Marchal (Herzog von Montersant) Massimo Serato (Richelieu) Alessandra Panaro (Diana) Mario Petri (Porthos) Franco Fantasia (Herzog von Savignac) Originaltitel: Il colpo segreto di D'Artagnan Regie: Siro Marcellini Drehbuch: Ottavio Poggi, Siro Marcellini, Milton Krims Kamera: Alvaro Mancori Musik: Carlo Rustichelli