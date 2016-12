MDR 09:45 bis 10:08 Dokumentation Wenn die Bäume Engel tragen Der Weihnachtsmarkt am Elbhang D 2016 2016-12-23 02:50 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Sie sind grundverschieden und sehen sich nur einmal im Jahr. Doch in der Adventszeit werden sie zu einer verschworenen Gemeinschaft. Fernab des großen Getümmels zaubert eine kleine Truppe seit 20 Jahren einen besonderen Weihnachtsmarkt: Holzengel im Lindenbaum, heimelige Beleuchtung, romantische Buden, hausgemachte Musik, handgefertigte Waren und nicht alltägliche Leckereien.Handwerker aus der Region bereiten sich monatelang auf diesen kleinen, feinen Markt vor - ein Geheimtipp. Einige bieten nur ein einziges Mal im Jahr ihre Waren feil. Der Hefekloßmann, die Schäfer, der Holzgestalter, die Steinleute, die Kräuterfrauen, der Zinngießer, alle sind Handarbeiter. Sie bauen die Buden mit auf, sie nehmen sich Zeit für ihre Kunden, stehen täglich bis in die Abendstunden auf dem Markt und haben nebenbei noch einen Alltag zu bewältigen. Wie Schäfer Wolle feilbieten und gleichzeitig Wildschweine bekämpfen, wie ein junger Mann das Hefekloßrezept seiner Großmutter marktfähig macht, wie aus Witzzeichnungen Engel werden ... und noch mehr Geschichten gibt es in der Dokusoap über den Weihnachtsmarkt am Dresdner Elbhang. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wenn die Bäume Engel tragen