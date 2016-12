ZDF 10:30 bis 11:15 Krimiserie Notruf Hafenkante Folge: 66 Falsche Töne D 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Der 39-jährige Hitproduzent Jörg Willes wird von der jungen Sängerin Stella Jessen lebensgefährlich verletzt in seinem Studio gefunden. Henning und Franzi übernehmen den Fall. Multimillionär Willes gilt als Hansdampf in allen Gassen, der nichts anbrennen lässt. Aber hat er wirklich ein Verhältnis mit der 17-jährigen Stella? Und wieso weiß niemand von der angeblichen Verlobung zwischen Willes und der 24-jährigen Sängerin Gina-Marie Stern? Stella ist überzeugt, dass ihr Vater der Täter ist. Melanie und Kai verfolgen die Spur. Zunächst spricht tatsächlich alles gegen den misstrauischen Handwerker Bert Jessen, der seit dem Tod seiner Frau mit seiner pubertierenden Tochter überfordert ist. Er ist dagegen, dass sie eine Karriere als Sängerin anstrebt, verabscheut den Erfolgsproduzenten und hat ihm sogar gedroht. Als Jessen auch noch handgreiflich gegen Melanie und Kai wird, scheint der Fall gelöst. Allerdings bleibt die Tatwaffe verschollen, und man kann Bert Jessen nichts nachweisen. Der Kreis der Verdächtigen muss neu abgesteckt werden. Es stellt sich heraus, dass es weitere Personen gibt, die durchaus ein Motiv gehabt hätten, Willes etwas anzutun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sanna Englund (Melanie Hansen) Markus Knüfken (Kai Norden) Rhea Harder-Vennewald (Franzi Jung) Uwe Fellensiek (Henning Storm) Peer Jäger (Martin Berger) Harald Maack (Jörn 'Wolle' Wollenberger) Gerit Kling (Dr. Jasmin Jonas) Originaltitel: Notruf Hafenkante Regie: Rolf Wellingerhof Drehbuch: Tina Gorf Kamera: Nicolai Kätsch Musik: Michael Soltau