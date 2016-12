ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Beschwerden bei Bahn- und Flugreisen - Warum viele Reisende unzufrieden sind / Was tun bei Zahnverlust? - Adhäsivbrücke statt Implantat? / Tipps für das Weihnachtsoutfit - Glitzer-Fummel oder Rentier-Pulli? / Der Traum vom Auswandern - Ein Farmer in Neuseeland D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Gast: Manon Straché Schauspielerin In der "Lindenstraße" wurde Manon Straché in der Rolle der Floristin Claudia bekannt, anschließend spielte die gebürtige Magdeburgerin die Titelrolle in der ZDF-Serie "Hotel Elfie." Mit viel Witz und Wärme überzeugte die ausgebildete Tänzerin auch in der TV-Serie "girl friends", für die sie mit dem Telestar ausgezeichnet wurde. Am Neujahrstag um 20:15 Uhr sticht sie in See: An Bord des "Traumschiffs" geht es nach Kuba. Gast: Patrick Mölleken Schauspieler Der smarte Patrick Mölleken gilt als Shooting Star unter den deutschen Jung-Schauspielern: Egal ob "Alarm für Cobra 11", "SOKO" oder "Tatort" - das schauspielerische Talent des 23-Jährigen überzeugt. Doch auch als Synchronsprecher und Sprecher für Hörbücher und Videospiele hat er sich einen Namen gemacht. An Neujahr ist er um 20:15 Uhr in einer ganz besonderen Folge des "Traumschiffs" zu sehen: Es ist die letzte Folge, die Wolfgang Rademann vor seinem Tod produzierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Gäste: Manon Straché (Schauspielerin), Patrick Mölleken (Schauspieler) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich