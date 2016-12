NDR 20:15 bis 21:45 Dokumentation Weihnachtslandpartie Festliches Holsteiner Land D 2016 Untertitel HDTV Merken Repräsentative Gutshäuser und gemütliche Bauernkaten: Im Holsteiner Land wird Weihnachten unter sehr unterschiedlichen Dächern gefeiert, mit Tieren im Stall, alten Handwerkstraditionen und vielen regionalen Spezialitäten. Auf Gut Bossee gibt es nicht nur einen historischen Weihnachtsmarkt, sondern auch Weihnachtsbäume zum Verkauf, frisch geschlagen in den umliegenden Wäldern. Dort befindet sich auch der Lebensraum für das Wild, das den Weihnachtsbraten für den Gutshof liefert. Von Bossee aus macht Heike Götz auf dem roten "Landpartie"-Fahrrad eine Tour durch den Naturpark Westensee zu Landgütern wie Emkendorf oder Deutsch-Nienhof. Im nahen Haustierpark Arche Warder erlebt die Moderatorin eine Weihnachtsbescherung für die Tiere. Im nur wenige Kilometer entfernten Negenharrie zieht ein Landwirt auf einem alten Familienbetrieb die hierzulande exotischen Wagyu-Rinder auf. Diese ursprünglich in Japan beheimateten Tiere liefern das wohl teuerste Rindfleisch der Welt. Eine Existenzgründerin in Schwartbuck produziert nachhaltig schonend getrocknetes Obst, mit dem sich auch traditionell der Weihnachtsbaum schmücken lässt, so wie es schon die Großvätergeneration gemacht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Götz Originaltitel: Weihnachtslandpartie Regie: Ulrich Koglin Kamera: Bernd Zink, Meinhild Jach