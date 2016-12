NDR 12:55 bis 13:45 Serien Tierärztin Dr. Mertens Am seidenen Faden D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Luisa liegt immer noch im Krankenhaus. Inzwischen steht fest, dass sie dringend am Herzen operiert werden muss. Christoph will Luisas leibliche Eltern über die Situation informieren. In einem Gespräch mit dem Jugendamt erfährt er, dass Luisas Eltern das Sorgerecht für ihre Tochter zurückhaben wollen. Sie haben bereits Klage beim Gericht eingereicht. Susanne und Christoph sind geschockt. Doch als Luisa deutlich macht, dass sie sich auf ein Wiedersehen mit ihren Eltern freut, akzeptieren die beiden den Wunsch. Aber wie wird Luisa die Begegnung verkraften? Matthias Lentz macht derweil die Bekanntschaft mit den künftigen Schwiegereltern seines Sohnes. Charlotte Baumgart ist von Christophs charmantem, kunstsinnigem Vater auf Anhieb angetan, nicht so ihr Gatte. Zwischen den beiden kommt es zu Unstimmigkeiten. Im Zoo hat Dr. Fährmann wieder einmal einen günstigen Deal eingefädelt. Aus der großen Schimpansen-Gruppe wird ein Tier nach Halle gehen. Im Gegenzug erhält Leipzig eines der seltenen schwarzen Löwenkopfäffchen. Für den Tausch hat Fährmann allerdings ausgerechnet das Schimpansen-Fräulein Gina ausgewählt. Das missfällt nicht nur Susanne und Tierpfleger Conny, sondern auch dem halbstarken Schimpansenmännchen Jimmy, Ginas bestem Freund. Die beiden Tiere sind Spielgefährten und können nicht ohne einander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Lanz (Dr. Susanne Mertens) Sven Martinek (Dr. Christoph Lentz) Michael Lesch (Dr. Reinhard Fährmann) Ursela Monn (Charlotte Baumgart) Gunter Schoß (Prof. Georg Baumgart) Thorsten Wolf (Conrad Weidner) Elisabeth Böhm (Rebecca Lentz) Originaltitel: Tierärztin Dr. Mertens Regie: Heidi Kranz Drehbuch: Scarlett Kleint Kamera: Ralph Netzer, Klaus Liebertz Musik: Rainer Oleak