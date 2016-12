NDR 12:10 bis 12:55 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 651 Redebedarf D 2014 Untertitel HDTV Live TV Merken Die angehende Staatsanwältin Anna Schöning wird von ihrer Schwester Kristina in die Sachsenklinik begleitet. Anna leidet seit geraumer Zeit unter Magenproblemen, welche sie auf den Stress durch ihr Staatsexamen schiebt. Während Anna sehr zielstrebig ihrer Karriere entgegen geht, hat Kristina weder Job noch Ausbildung. So unterschiedlich die Schwestern sind, so sehr mögen und ergänzen sie sich auch. Um Anna zu schonen, verheimlicht Kristina ihr ihre erheblichen Mietschulden. Anna aber kennt ihre kleine Schwester gut genug, um zu merken, dass etwas nicht stimmt. Helfen kann Anna in diesem Fall jedoch nicht, noch dazu verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand zusehends. Dr. Philipp Brentano vermutet einen Zwerchfellriss, durch den sich Annas Magen in die Brusthöhle geschoben hat. Während Anna weitere Untersuchungen über sich ergehen lassen muss, sucht Kristina eine Lösung, um ihre Schulden zu bezahlen. Doch damit setzt sie die Karriere ihrer Schwester aufs Spiel. Otto Stein wird von der Kundenberaterin einer Seniorenresidenz angesprochen und zu einem Wohlfühltag zusammen mit Charlotte eingeladen. Als Otto zu Hause davon erzählt, findet sie diese Idee zunächst völlig absurd. Schließlich lässt sie sich doch dazu überreden und kann sich zu Ottos Entsetzen sogar für die Seniorenresidenz begeistern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paula Schramm (Kristina Schöning) Kristina Dörfer (Anna Schöning) Sophie Lutz (Vanessa Kunath) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Dieter Bellmann (Prof. Dr. Gernot Simoni) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: John Delbridge Drehbuch: Lutz Groth Kamera: Bernhard Wagner, Christoph Poppke Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia