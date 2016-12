MTV 12:55 bis 13:20 Comedyserie Awkward Knastgesellen USA 2014 Merken Teenager Jenna Hamilton ist für den Rest ihrer Schule ein unscheinbares Mädchen. Doch plötzlich wird sie berühmt: die Leute denken irrtümlicherweise, sie hätte einen Selbstmordversuch unternommen. Die junge Jenna ist eine ambitionierte Bloggerin. Aus der Perspektive ihrer Posts berichtet Jenna auf humorvolle und ironische Weise, welche Schwierigkeiten und Erfahrungen das Älterwerden mit sich bringt. Alles fängt an mit einem unglücklichen Unfall, mit dessen Konsequenzen Jenna im Alltag klarkommen muss. Natürlich lassen auch die alltäglichen Dramen des Teenagerdaseins nicht lange auf sich warten. Und davon hat Jenna eine Menge auf dem Buckel: Eine geheime Beziehung zum beliebtesten Jungen der Schule, fiese Mitschüler und verständnislose Eltern. All ihr Pech führt aber schließlich dazu, dass Jenna eine wundersame Wandlung durchlebt. Aber natürlich nicht ohne Fettnäpchen und Fehltritte. Viel Spaß in der wunderbaren Welt von Jenna Hamilton. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brett Davern (Jake Rosati) Nikki Deloach (Lacey Hamilton) Mike Faiola (Kevin Hamilton) Greer Grammer (Lissa) Jessica Lu (Ming Huang) Desi Lydic (Valerie Marks) Beau Mirchoff (Matty McKibben) Originaltitel: Awkward Regie: Ryan Shiraki Drehbuch: Lauren Iungerich, Todd Waldman Musik: Brad Joseph Breeck Altersempfehlung: ab 12