Phoenix 08:15 bis 09:00 Dokumentation Die Geschichte des Essens mit Christian Rach Dessert D 2015 Live TV Merken Ernährungsexperten sind die Nachspeisen suspekt: Sie gelten als dekadent, unnötig und in größeren Mengen sogar als schädlich. Aber genau das ist es ja, was Süßspeisen so reizvoll macht... Christian Rach begibt sich auf eine Reise durch die Geschichte von Kuchen und Pudding, Pralinen und Schokolade. Unsere Vorstellung von Dessert entwickelte sich erst im 17. Jahrhundert an den Höfen Frankreichs. Davor aß man in gehobenen Kreisen noch "Buffet-Stil": Alles kam auf einmal auf den Tisch, süß und salzig wurden nicht getrennt. Dann wandelte sich der Geschmack. Man ging dazu über, Süßes und Salziges zu trennen. Und allmählich entwickelte sich ein eigener letzter, ausschließlich süßer Gang: das Dessert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Geschichte des Essens mit Christian Rach

