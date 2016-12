TNT-Serie 22:40 bis 23:25 Serien Hell on Wheels Suche nach Gerechtigkeit USA 2015 16:9 Merken Cullen und Tao können Chang knapp davor bewahren, wegen Beleidigung amerikanischer Arbeiter gehängt zu werden. Mei, die sich von ihren Verletzungen erholt, möchte erneut bei der Eisenbahn arbeiten, da sie glaubt, so einer Zwangsheirat in China zu entkommen. Der Schwede manipuliert indes Phineas bei seinem Vorhaben gegen die Mormonen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannan) Christopher Heyerdahl (The Swede) Tim Guinee (Collis Huntington) Byron Mann (Chang) Reg Rogers (James Strobridge) Angela Zhou (Fong / Mei) Tzi Ma (Tao) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: David Straiton Drehbuch: John Romano, Joe Gayton, Tony Gayton