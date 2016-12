TNT-Serie 10:15 bis 11:05 Krimiserie Quincy Nur noch sechs Stunden USA 1978 Merken Quincy wird während eines Ausfluges mit seiner Freundin Barbara Zeuge eines Verkehrsunfalls, bei dem die Fahrerin eines der Autos ums Leben kommt. Der Gerichtsmediziner kehrt sofort in sein Büro zurück, um selbst die Autopsie vorzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Garry Waldberg (Lt. Monahan) John S. Ragin (Dr. Astin) Robert Ito (Sam Fujiyama) Sharon Acker (Barbara) Janie Squire (Julie) Paul Carr (Dr. Weiss) Len Lesser (DeGroot) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Corey Allen Drehbuch: Steven Greenberg, Aubrey Solomon Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Bruce Broughton