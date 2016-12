TNT-Serie 07:50 bis 08:35 Krimiserie Monk Mr. Monk geht unter USA 2008 16:9 Merken Natalies alter Freund, der Marinesoldat Steven Albright, taucht überraschend bei ihr auf. Er sucht sie und Monk um Hilfe in einem mysteriösen Todesfall auf: Stevens Freund und Kamerad Jason Pierce hat sich erschossen, zumindest sieht alles danach aus. Steven hat Zweifel. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, denn Monk hat Panik vor Schiffen. Erst recht vor U-Booten, wie dem, auf dem Jason stationiert war. Während der Untersuchungen an Bord läuft das Boot plötzlich aus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Ted Levine (Capt. Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Traylor Howard (Natalie Teeger) Hector Elizondo (Dr. Neven Bell) Casper Van Dien (Lt. Steven Albright) La Monde Byrd (Petty Officer Wedoes) Originaltitel: Monk Regie: Paris Barclay Drehbuch: Jack Bernstein Kamera: Joe Pennella Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12