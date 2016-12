TNT-Serie 05:15 bis 06:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Damenwahl USA 2011 16:9 Merken Spenden für einen Schulausflug nach Washington sollen gesammelt werden, doch die vier Teenager haben andere Sorgen. Hanna ist auf der Suche nach einen Job, um die finanzielle Situation ihrer Familie zu verbessern, während auch Spencer von Problemen mit ihrer Verwandtschaft geplagt wird. Überraschend stattet Arias ehemalige Babysitterin Simone der Stadt einen Besuch ab und lernt dabei Ezra kennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Norman Buckley Drehbuch: Tamar Laddy, Maya Goldsmith Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 402 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 162 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 162 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 162 Min.