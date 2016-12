KI.KA 12:55 bis 13:20 Trickserie Die fantastische Welt von Gumball Die Depression / Das Ei USA, IRL, D, GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Depression: Gumball hat miese Laune und will nicht aufstehen. Als seine Familie auch noch versucht, ihn aufzumuntern und aus dem Bett zu treiben, wünscht er sich, seine Angehörigen würden einfach verschwinden. Das Ei: Nicole arrangiert eine Verabredung zwischen Anais und dem Sohn einer bessergestellten Familie. Obwohl Nicole ihrer Familie einbläut, sich tadellos zu benehmen, läuft bei dem Treffen alles schief. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Amazing World of Gumball Regie: Mic Graves, Ben Bocquelet, Antoine Perez, Karin Lehmann Drehbuch: Jon Foster, James Lamont, Ben Bocquelet, Mic Graves, Karin Lehmann Musik: Ben Locket