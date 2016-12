KI.KA 12:00 bis 12:30 Trickserie Der kleine Eisbär Der Schlittenhund D 2002 Stereo Merken Der Schlittenhund: Der kleine Eisbär hat Glück: Beim Versuch, das Lager der Eskimos zu erkunden, sind Schlittenhunde hinter Lars her. Während das Hunderudel ihn jagt, fällt der kleine Hund Nanouk in eine Eisspalte. Lars entkommt der Meute und befreit den Hund. Nur läuft Nanouk jetzt vor ihm davon. Nachdem Lars ihn dann noch von einer Eisscholle rettet, beginnt Nanouk, dem kleinen Eisbären zu vertrauen. Die beiden werden Freunde, und Lars begleitet den Hund auf dem gefährlichen Weg zurück in die Stadt zu Nanouks Mama: Mit einem Kanu nehmen sie Kurs auf die große Hafenstadt. Dort kommt Lars aus dem Staunen nicht mehr heraus. Zu Hause wird Lars schon vermisst und Greta macht sich mit Robby auf die Suche nach dem kleinen Eisbären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der kleine Eisbär Regie: Thilo Rothkirch Drehbuch: Dr. Regine Lassen, Dr. Josef Schnelle, Bert Schrickel Musik: Nigel Clarke, Michael Csány-Wills, Detlef A. Schitto, Bernd Wefelmeyer