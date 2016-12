KI.KA 10:50 bis 12:00 Trickserie Verbotene Geschichten Das Weihnachtswunder IRL, USA 1998 Stereo Live TV Merken Wir schreiben das Jahr 64 nach Christi Geburt. Kaiser Nero hat Rom in Brand gesetzt, um die Christen zu vertreiben. Alle Menschen sind auf der Flucht, Kinder werden von ihren Eltern getrennt. Der römische Bäcker Ben und seine Frau Helena, als christliche Geschichtenerzähler im ganzen Land bekannt, nehmen vier dieser Waisen auf und fliehen mit ihnen. Auf ihrem langen Weg nach Shemhadar erzählen sie den Kindern verschiedene Geschichten aus der Bibel: Von der Volkszählung durch Herodes, von der Weihnachtsgeschichte mit der Geburt Jesu und von den Drei Heiligen Königen Kaspar, Melchior und Balthasar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Story Keepers Regie: Jimmy T. Murakami Drehbuch: Brian Brown, Andrew Melrose