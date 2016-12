KI.KA 09:55 bis 10:18 Trickserie Au Schwarte! - Die Abenteuer von Ringel, Entje und Hörnchen Das spukende Schiffswrack USA 2003-2006 Stereo Wieder da Live TV Merken Das spukende Schiffswrack: Peter und Paul wollen nicht mit ihrer Mutter in den Park, weil sie dort schon alles kennen. Da erzählt ihnen Opa Ringel die Geschichte, wie er als Jungschwein ausgerechnet an einem bekannten Strand ein spukendes Schiffswrack entdeckt hat. Ringel, Entje und Hörnchen spielen Piraten, als sie ein altes Schiffswrack entdecken. Ihr Freund Käpt'n Cumara berichtet, dass es auf dem Wrack spukt. Vor langer Zeit hat Käpt'n White, der Kapitän des Schiffes, in einem Sturm die Galionsfigur seines Schiffes verloren, die aussah wie seine schöne Frau. Nun muss Käpt'n White spuken, bis die Galionsfigur wieder gefunden wird. Was für aufregendes Abenteuer wartet da auf Ringel, Entje und Hörnchen! Sogleich richten sie sich auf eine Nacht am Strand ein, um Käpt'n White zu befreien. Doch als es endlich tiefdunkle Nacht ist und das Lagerfeuer aus, sinkt der Mut der drei Freunde beträchtlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jakers! The Adventures of Piggley Winks Regie: John Over Drehbuch: Sindy McKay, Tom Mason, Dan Danko Musik: Mike Tavera, Steve Marson, Geoff Levin, Harriet Schock