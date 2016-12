Hessen 10:00 bis 10:50 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Der Herr der Fliegen Knobelstunde / Schnitt mit Folgen / Der Herr der Fliegen / Zeit zu Zweit D 2013 2016-12-27 04:50 Untertitel Live TV Merken Die Vieraugenfische sind echte Fliegenfänger. Mit ihren geteilten Augen können sie gleichzeitig unter Wasser auf Feinde achten und an der Oberfläche Fliegen jagen. Doch ein Problem gibt es. Zeit zu zweit: Bei den Schuppentieren Quesan und Schuppi ist Blickkontakt erlaubt, anfassen aber nicht. Endlich Klarheit: Der kleine Lori Lumpi saß wochenlang im Nistkasten, obwohl die Brutsaison längst vorbei war. Allein hätte er es nicht geschafft und wird nun bei Petra Friedrich großgezogen. Im Zwiespalt: Wie wird sich das Löwenpärchen Luena und Matadi entscheiden: für ein leckeres Fressen oder ein warmes Heim? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.