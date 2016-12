Niederlande 1 20:30 bis 21:30 Sonstiges Flikken Maastricht Ontsnapt NL 2015 HDTV Merken Terwijl Eva wordt vastgehouden, doet Wolfs een gruwelijke ontdekking. Als ook nog eens het wapen waarmee de twee lijfwachten van Bols zijn vermoord in de Ponti wordt gevonden met Eva's sporen erop, ziet het er donker uit voor Wolfs en Eva. Marion en Romeo lopen het gevaar ontslagen te worden als ze hen helpen. Romeo's teruggekeerde Syriëganger raakt betrokken bij een vechtpartij. Is hij de vredelievende jongen waar de andere hulpverleners hem voor houden of zit er meer achter...? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Flikken Maastricht