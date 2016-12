ARD alpha 11:00 bis 12:00 Magazin Planet Wissen Das geheime Leben der Pinguine D 2015 16:9 Live TV Merken Klemens Pütz hat seinen Traumjob gefunden. Mehrmals im Jahr reist der Biologe auf die Südhalbkugel der Erde, denn er ist Deutschlands einziger selbstständiger Pinguinforscher. Die Faszination für die flugunfähigen Vögel hat er zufällig entdeckt als er am Ende seines Studiums einen Kollegen auf einer Expedition vertrat, der eigentlich die Pinguine erforschen sollte. Seit dieser Zeit hat Pütz seine Passion und sein Forschungsthema gefunden. Er zog auf die Falklandinseln und irgendwann stand er vor der Frage: Eine Professur in Deutschland oder ein Leben unter Pinguinen? Er musste nicht lange überlegen und entschied sich für die Pinguine. Mit viel Kreativität und gegen viele Widerstände hat er sich seinen eigenen Traumjob verwirklicht, und obwohl er mittlerweile eine Familie in Norddeutschland hat, zieht es ihn doch wieder jeden Winter zurück an den südlichsten Zipfel der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Grießmann Gäste: Gäste: Klemens Pütz (Biologe und Pinguinforscher) Originaltitel: Planet Wissen