3sat 22:35 bis 00:35 Drama Gottes Werk und Teufels Beitrag USA 1999 Nach dem Buch von John Irving Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Neu England der 1940er-Jahre muss der introvertierte heranwachsende Waisenjunge Homer Wells im Laufe seiner Entwicklung immer wieder seine eigenen moralischen Einstellungen hinterfragen. Aufgezogen wurde er im ländlichen Maine im Waisenhaus St. Clouds vom Arzt und Waisenhausleiter Dr. Wilbur Larch. Der strikte und zugleich liebevolle Mann hat Homer besonders ins Herz geschlossen. Er unterrichtet ihn in Medizin und macht diesen zu seinem Assistenten. Larch kümmert sich jedoch nicht nur um elternlose Kinder, sondern nimmt sich auch Frauen in Not an, die ungewollt schwanger wurden: Um zu verhindern, dass sie gefährliche Pfuscher aufsuchen, führt er heimlich illegale Abtreibungen durch. So sehr Homer seinen väterlichen Lehrmeister bewundert, so kritisch steht er diesem "unmoralischen" Tun gegenüber. Eines Tages kommt das junge Liebespaar Candy Kendall und Wally Worthington zu Larch, um eine Abtreibung durchführen zu lassen. Homer freundet sich mit den beiden an und verlässt, von einem brennenden Fernweh getrieben, mit ihnen St. Clouds. Doch seine Reise in die große weite Welt endet bereits an der Küste von Maine, wo die Worthingtons eine Apfelplantage betreiben. Als einfacher Arbeiter findet er hier ein neues Zuhause und eine Familie, die er selbst nie hatte. Als der Air-Force-Pilot Wally in den Zweiten Weltkrieg zieht, entspinnt sich zwischen Homer und Candy eine innige Liebesbeziehung. Die Bitten seines Mentors Dr. Larch, als dessen Nachfolger nach St. Clouds zurückzukehren, ignoriert er. Zur gleichen Zeit findet er in dem Plantagenarbeiter Arthur Rose einen weiteren väterlichen Freund. Bis er erfährt, dass dieser hinter seiner gütigen Fassade ein dunkles Geheimnis hütet. Vor eine existentielle Entscheidung gestellt, muss der idealistische Homer seine strikten moralischen Prinzipien hinterfragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobey Maguire (Homer Wells) Charlize Theron (Candy Kendall) Michael Caine (Dr. Wilbur Larch) Delroy Lindo (Mr. Rose) Paul Rudd (Wally Worthington) Erykah Badu (Rose Rose) Kieran Culkin (Buster) Originaltitel: The Cider House Rules Regie: Lasse Hallström Drehbuch: John Irving Kamera: Oliver Stapleton Musik: Rachel Portman Altersempfehlung: ab 12