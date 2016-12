3sat 20:15 bis 22:10 Heimatfilm Schwabenkinder A, D 2003 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Tirol, Ende des 19. Jahrhunderts. Durch den Tod der Mutter gerät Kaspars Familie in tiefe Not. Sein Vater schickt den Jungen zum Arbeiten nach Schwaben. 13 Kinder bringt der „Kooperator“ diesmal übers Gebirge – eine gefährliche Odysee. – Bildgewaltiges nach wahren Begebenheiten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vadim Glowna (Vater Anton Raiter) Tobias Moretti (Kooperator) Jürgen Tarrach (Klemens Steinhauser) Hary Prinz (Kaspar Raiter) Thomas Unterkircher (Kaspar Raiter - 8 Jahre alt) Naomi Krauss (Josefa Raiter) Andrea Eckert (Gnädige Frau) Originaltitel: Schwabenkinder Regie: Jo Baier Drehbuch: Jo Baier Kamera: Thomas Erhart Musik: EnJott Schneider Altersempfehlung: ab 12