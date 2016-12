Niederlande 2 12:00 bis 12:30 Sonstiges De Rekenkamer Wat kost een condoom en wat kost file? NL 2016 HDTV Merken Tess Milne en Daan Nieber zijn de nieuwe presentatoren van het programma De Rekenkamer. Tess en Daan loodsen de kijker door het economische getallenoerwoud om antwoord te krijgen op de vraag: wat kost iets nou eigenlijk? Met een goede balans tussen journalistiek en humor worden de financiële motieven van bedrijven feilloos geanalyseerd. Er wordt uitgerekend wat je betaalt, waarvoor je betaalt en of je niet te veel betaalt. Wat maakt een product of dienst duurder dan een ander? Dat zoeken Tess en Daan voor je uit. Per aflevering worden er twee onderwerpen behandeld, zoals wat kost een DJ of een vlog? Onze verslaggevers Tess en Daan zijn voortdurend op zoek naar de werkelijke kosten. Want als je weet wat iets kost, dan weet je ook hoe scherp de prijs is. In Google-Kalender eintragen Moderation: Daan Nieber, Tess Milne Originaltitel: De rekenkamer