TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls One Night Stands USA 2012 16:9 Merken Han und Max finden heraus, dass Caroline bald Geburtstag hat. Sie beschließen, eine Überraschungsparty für die Kellnerin zu schmeißen. Caroline hat indes großen Gefallen an Edwin gefunden und die Nacht bei ihm verbracht. Als die Geburtstagsfeier wegen Geldmangels nicht so glamourös wie früher ausfällt und Caroline ein wenig enttäuscht ist, hat Max noch eine besondere Idee auf Lager. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Tim Chiou (Edwin) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Scott Ellis Drehbuch: Patrick Walsh, Sonny Lee Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 12