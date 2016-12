TNT Comedy 11:00 bis 11:20 Comedyserie Suburgatory Der neue Sohn USA 2014 16:9 Merken Sheila und Fred wird klar, dass ihre Kinder inzwischen flügge geworden sind und sie bald alleine in ihrem schönen Haus wohnen werden. Aus diesem Grund nehmen die beiden das Pflegekind Victor bei sich auf, das sie für eine Miniaturversion von Ryan halten. Lisa reagiert eifersüchtig und will Victor das Leben zu Hölle machen. Tessa gefällt indes nicht, wie gut sich George und Dalia verstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sisto (George Altman) Jane Levy (Tessa Altman) Ana Gasteyer (Sheila Shay) Chris Parnell (Fred Shay) Carly Chaikin (Dalia Royce) Allie Grant (Lisa Shay) Cheryl Hines (Dallas Royce) Originaltitel: Suburgatory Regie: Amy Heckerling Drehbuch: Andrew Guest Kamera: Patrick Rousseau Musik: Jared Faber