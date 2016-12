Animal Planet 12:35 bis 13:20 Dokumentation Dr. Dee: Tierärztin in Alaska Katzenrodeo USA 2015 Merken In den zahllosen Dörfern Alaskas gibt es kaum tierärztliche Versorgung. Das will Doktor Dee ändern und fliegt in zwei entlegene Weiler, um dort Werbung für ihren Veterinär-Service zu machen. Fort Yukon, ihr erstes Ziel, hat 500 Einwohner. Hier will Dr. Dee Schlittenhunde impfen und Hundewelpen an neue Besitzer vermitteln. Doch um die Genehmigung einzuholen, muss sie zunächst den Stammesrat treffen. Wieder zuhause in Fairbanks kümmert sich die Tierärztin um ihren eigenen Zoo, der aus Pferden, Hunden, Katzen und einem Zwergesel besteht. Außerdem wohnt zurzeit ihre fast 90-jährige Mutter Geraldine bei ihr, die kürzlich einen Schlaganfall hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dr. Dee: Alaska Vet