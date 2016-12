Spiegel Geschichte 23:00 bis 23:55 Dokumentation Der Vatikan und das Dritte Reich E 2014 Stereo 16:9 Merken Im März 1939 wurde Kardinal Eugenio Pacelli zum Papst Pius XII. gewählt. Er war ein angesehener Theologe und galt als erfahrener Diplomat, unter anderem wegen seiner Tätigkeit als Apostolischer Nuntius in Berlin während der Weimarer Republik. Doch 1963, kurz nach seinem Tod, erschütterte ein Skandal das Ansehen von Pacelli. In West-Berlin wurde das Schauspiel "Der Stellvertreter" von Rolf Hochhuth uraufgeführt. In dem Stück werden die Beziehung des Vatikans zum Dritten Reich und die Passivität des Papstes gegenüber dem Holocaust hinterfragt. Es entstand eine Kontroverse, die bis heute anhält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Vatikan und das Dritte Reich