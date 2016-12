Sky Krimi 07:30 bis 08:30 Krimiserie Kommissarin Lund DK 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sarah Lund und Robert Zeuthen sind unterwegs, um den Austausch der Gefangenen vorzunehmen: Robert Zeuthen gegen seine Tochter Emily. Am vereinbarten Treffpunkt steht ein Laster, in dem sie den Kidnapper und sein Opfer vermuten. Doch dann entdecken die beiden ein Boot, auf dem der Entführer steht. Er schießt auf das in eine Decke gehüllte Kind und wirft es ins Wasser. Borch stellt eine gewagte These auf: War das Ganze vielleicht nur ein Täuschungsmanöver des Kidnappers? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Sarah Lund) Nikolaj Lie Kaas (Mathias Borch) Morten Suurballe (Lennart Brix) Sigurd Holmen le Dous (Asbjørn Juncker) Anders W. Berthelsen (Robert Zeuthen) Helle Fagralid (Maja Zeuthen) Stig Hoffmeyer (Niels Reinhardt) Originaltitel: Forbrydelsen Regie: Natasha Arthy Drehbuch: Søren Sveistrup, Torleif Hoppe Kamera: Rasmus Arrildt Musik: Frans Bak

