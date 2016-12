Sky Action 11:00 bis 12:25 Historienfilm Escape - Vermächtnis der Wikinger N 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf der Suche nach einem besseren Leben zieht die junge Signe (Isabel Christine Andreasen) mit ihrer Familie durch die norwegische Ödnis. Aber dann geraten sie in eine Falle der Wikingeramazone Dagmar (Ingrid Bolsø Berdal) und ihrer brutalen Bande. Nur Signe kommt mit dem Leben davon und wird in Dagmars Lager verschleppt, wo sie deren Tochter Frigg (Milla Olin) als Spielgefährtin dienen soll. Bei der erstbesten Gelegenheit flieht Signe und nimmt das kleine Mädchen mit. Dagmar und ihre Männer starten eine gnadenlose Hetzjagd durch die Wildnis. - Düstere, ungehobelte Wikingeraction mit starkem Cast vom "Cold Prey"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ingrid Bolsø Berdal (Dagmar) Isabel Christine Andreasen (Signe) Milla Olin (Frigg) Tobias Santelmann (Arvid) Bjørn Moan (Loke) Martin Slaatto (Brynjar) Richard Skog (Skjalg) Originaltitel: Flukt Regie: Roar Uthaug Drehbuch: Thomas Moldestad Kamera: John Christian Rosenlund Musik: Magnus Beite Altersempfehlung: ab 16