MGM 20:15 bis 21:55 Abenteuerfilm Quatermain II - Auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt USA 1986 Nach dem Roman von H. Rider Haggard Stereo 16:9 HDTV Tief in Afrika: In einer unerforschten Gegend sucht Quatermain nach seinem Bruder. Dieser war auf der Jagd nach Spuren eines unerforschten Stammes von Weißen verschwunden. Nach einigen Abenteuern entdeckt Quatermain tatsächlich die Goldene Stadt und deren Bewohner. - Fantasievolles Abenteuer im Stil von "Indiana Jones". Schauspieler: Richard Chamberlain (Allan Quatermain) Sharon Stone (Jessica Huston) James Earl Jones (Umslopogaas) Henry Silva (Agon) Robert Donner (Swarma) Doghmi Larbi (Nasta) Aileen Marson (Königin Nylephta) Originaltitel: Quatermain II Regie: Gary Nelson Drehbuch: Gene Quintano, Lee Reynolds Kamera: Alex Phillips Musik: Mike Linn Altersempfehlung: ab 12