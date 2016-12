Heimatkanal 12:00 bis 12:55 Show Auner Alpenspektakel: Weihnacht bei uns dahoam A 2007 Stereo Merken Weihnachtliche Geschichten und Musik. Die Adventszeit ist da und versetzt uns alle in vorweihnachtliche Stimmung. Es is Zeit, sich zu besinnen. Das Auner Alpenspektakel hilft dabei mit musikalischem Brauchtum und Tradition rund um die Weihnacht im malerisch verschneiten Tirol. Es wirken mit: Manuela, die Dreier Musi, Engelbert mit seiner Harfe, die Angerberger Hirtenspieler, die Bundesmusikkapelle Westendorf und andere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Manuela, die Dreier Musi, Engelbert mit seiner Harfe, die Angerberger Hirtenspieler, die Bundesmusikkapelle Westendorf Originaltitel: Auner Alpenspektakel: Weihnacht bei uns dahoam Regie: Peter Aschaber