Motorvision.TV 11:00 bis 11:30 Magazin Biker Lifestyle D 2014 Stereo 16:9 Merken Thunderbike Harley-Davidson ist für viele Biker ein Begriff. Dieses Jahr wollte es Andreas Bergerforth wieder wissen - plante und baute mit seinem Team das Konzeptbike "Painttless" um damit auf der AMD Weltmeisterschaft in Sturgis an den Start zu gehen. Wir begleiteten fast neun Monate den Aufbau mit allen Höhen und Tiefen. Im August ging es dann nach Sturgis. Das Bike "Painttless" holte sich den Titel "World Champion 2012". (Teil 3 von 3) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biker Lifestyle