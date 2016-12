Heimatkanal 12:55 bis 14:10 Heimatfilm Aus meiner Waldheimat D 1963 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Peter lernt die Verpflichtungen und die bäuerliche Fürsorge gegenüber Alten und Armen kennen. Auch der hilflose Greis, der auf Peters elterlichem Hof wohnt, erhält zu Weihnachten seinen Anteil an der Kollekte, die der Pfarrer an die Bedürftigen verteilt. Als Peter für den Alten nach Tabak geschickt wird, opfert er das Geld in der Kirche, um nicht als Geizhals zu gelten. Später quält ihn das schlechte Gewissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Hutter (Peter Rosegger) Armin Dahlen (Lorenz Rosegger) Margrit Ensinger (Maria Rosegger) Originaltitel: Aus meiner Waldheimat Regie: Fritz Stapenhorst Drehbuch: Peter Rosegger Altersempfehlung: ab 6