Heimatkanal 10:00 bis 10:45 Arztserie Der Bergdoktor Zweikämpfe D, A 2010 Stereo 16:9 Susanne liegt im Krankenhaus. Nach dem Sturz hatten Frühwehen eingesetzt. Martin macht sich große Sorgen um sie, doch die Schwangere hat Glück gehabt und ist wohlauf. Trotzdem ist Susannes Freude getrübt - die offene Frage, wer der Vater ihres Kindes ist, belastet ihre Ehe. Und nun muss auch noch der Gewissheit bringende Vaterschaftstest verschoben werden. Die Gefahr für das Ungeborene ist zu groß. Jörg zieht für eine Weile auf sein Boot. Martin will mit ihm sprechen, doch Jörg ist zu aufgebracht und will vor allem nicht mit dem potenziellen Vater von Susannes Kind reden. Schauspieler: Hans Sigl (Dr. Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Monika Baumgartner (Elisabeth Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Natalie O'Hara (Susanne Dreiseitl) Siegfried Rauch (Dr. Roman Melchinger) Mark Keller (Alexander Kahnweiler) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Axel de Roche Drehbuch: Philipp Roth Kamera: Tobias Platow Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming